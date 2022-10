Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Maskenpflicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Maskenpflicht:

"Braucht Deutschland wieder eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen? Wenn es nach Karl Lauterbach geht: unbedingt. ... Doch weder Franziska Giffey in Berlin noch Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg und schon gar nicht Markus Söder in Bayern denken derzeit daran, Lauterbach zu folgen. Alle drei können parteiübergreifend auf starke Argumente verweisen. In der Bevölkerung gibt es im dritten Corona-Jahr eine hohe Grundimmunisierung. Durch die Omikron-Variante sind die Krankheitsverläufe deutlich milder als bei Delta, und die Impfstoffe ... entfalten eine hohe Schutzwirkung vor Tod und Klinikeinweisung. ... Um selbst eine relativ kleine Grundrechtseinschränkung wie die Maskenpflicht zu rechtfertigen, bedarf es einer überzeugenden Begründung. Die Überlastung von Kliniken dürfte dafür allein nicht reichen."/yyzz/DP/men