Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Asylrecht

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Asylrecht:

"Der Vorschlag, das individuelle Recht auf Asyl mitsamt all seinen Folgen abzuschaffen, ist nicht neu. Er setzt nicht nur einen umfassenden europäischen Willen voraus. Zwar hat auch das Bundesverfassungsgericht seinerzeit festgestellt, das Grundrecht auf Asyl könne auch gestrichen werden. Doch nicht angetastet werden darf die Menschenwürde. Verträge können gekündigt, Richtlinien geändert werden; anders ist es mit der Rechtsprechung. Zudem würde auch die Umwandlung des Asylrechts in eine Institutsgarantie erst einmal niemanden daran hindern, weiterhin auf gefährlichen Wegen sein Glück in Europa zu suchen. Klar ist aber auch: So kann es nicht weitergehen."/yyzz/DP/he