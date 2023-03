Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu schwarz-rot in Berlin

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu schwarz-roter Regierung in Berlin:

"Als Giffey sich der CDU an den Hals warf, tat sie das offenbar, um Bettina Jarasch zuvorzukommen. Ob sich Kai Wegner davon beeindrucken lässt? Er hätte mit einem schwarz-roten gegenüber einem schwarz-grünen Bündnis nicht viel gewonnen. Die schwierige Enteignungsfrage wäre hier wie dort ein Problem. Die Grünen hingegen bieten der CDU wie in Kiel, Wiesbaden oder Düsseldorf den Vorteil, dass sie in einem Bündnis mit ihnen als stärkste Partei Zukunftsfähigkeit ausstrahlt. Berlin hat noch einen besonderen Reiz: Ein schwarz-grünes Bündnis in der Hauptstadt hätte einen Signalcharakter, den Flächenländer nicht mehr bieten können."/al/DP/jha