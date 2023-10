Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu israelischer Innenpolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu israelischer Innenpolitik:

"Netanjahu hat mit seinem schnell gelöschten Tweet, in dem er alle Schuld an der Überrumpelung durch die Hamas den Chefs des Sicherheitsapparats zuschob, anklingen lassen, welche politischen Schlachten an der Heimatfront noch ausstehen. Und dass er selbst, der in der Vergangenheit um keinen Tiefschlag verlegen war, mit allen Bandagen um sein politisches Überleben kämpfen wird. (...) Doch der als gewiefter Taktiker gefürchtete Regierungschef hat mit diesem unklugen Manöver auch gezeigt, wie blank seine Nerven liegen. Über Wochen hatte er sich vor kritischen Fragen und unangenehmen Treffen gedrückt. Nun musste er seinen Angriff auf die Chefs des Sicherheitsapparats öffentlich zurückziehen. Bislang kann Israel glücklich sein, dass die kollektive Führung der Armee über die politischen Lager hinweg funktioniert."/zz/DP/men