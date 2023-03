Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu grüner Basta-Politik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu grüner Basta-Politik:

"Die Grünen scheren sich offenbar wenig um die Sachsen, die Niederschlesier, die Brandenburger, die Sachsen-Anhaltiner ... Anders als vereinbart soll nun der Kohleausstieg schneller vollzogen werden. Der Osten wird insbesondere von den Grünen als einmaliges Experimentierfeld angesehen. Das war er in der Tat auch lange Zeit - mit verheerenden Folgen bis heute. Ein weiterer gesellschaftlicher Großversuch am lebenden Volk wird teuer werden ... Es ist kein Zufall, dass nach einer neuen Umfrage die AfD im Bund (wieder) vor den Grünen liegt. ... Die Basta-Politik der ... Grünen ..., ist keineswegs immer aus sich heraus verständlich, bezahlbar und mehrheitsfähig. Die Ampel muss aufpassen, dass ihre Politik nicht in Verhältnisse führt, in denen der Kampf gegen den Klimawandel als eher kleines Problem erscheint."/al/DP/nas