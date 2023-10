Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Warnzeichen aus Amerika

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Warnzeichen aus Amerika:

"Dass die amerikanische Ukrainehilfe in den vergangenen Tagen zum Spielball eines Machtkampfs in der Republikanischen Partei wurde, kommt nicht überraschend, ist aber ein Hinweis auf ein Problem, das weit über den laufenden Haushaltsstreit auf dem Kapitol hinausgeht. Die westliche Unterstützung der Ukraine beruhte von Anfang an auf amerikanischer Führung. Die Europäer waren militärisch zu schwach, um Kiew allein gegen den russischen Überfall zu stützen. Wenn einzelne EU-Länder aus der Ukraine-Allianz ausscheren, wie bisher Ungarn und nun womöglich die Slowakei, dann kann das vor allem in Brüssel Sand ins Getriebe streuen. Wirklich kritisch würde es für die Ukraine aber erst, sollte Amerika seine Militärhilfe einstellen.(...)"/yyzz/DP/men