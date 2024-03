Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Taurus-Abstimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Taurus-Abstimmung:

"In seiner Rede hisste [SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich] vollends die weiße Flagge des Wahlkampfs. . Nicht Waffenlieferungen seien es, die zählten, polterte er, sondern die Humanität der deutschen Flüchtlingshilfe. . Stattdessen empfahl er angebliche Vorzüge eingefrorener Kriege. . Die SPD wandelt damit wieder auf dem abschreckungslosen Pfad nach der Annexion der Krim. . Das Spiel mit Ängsten vor dem nuklearen Armageddon, das auch Mützenich nicht lassen konnte, ist Putins Spiel. Rücksicht darauf zu nehmen mag als Besonnenheit gelten. Wirklich besonnen wäre, vom Ende her zu denken. Fühlt sich Putin abermals ermutigt, rücken dieser Krieg und künftige Konflikte nicht von Deutschland weg, sondern näher heran. Das gehört nur leider zu dem Wissen, mit dem der Kanzler und die SPD nicht in die Öffentlichkeit gehen wollen."/DP/jha