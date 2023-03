Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Schutz der Weltmeere

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Schutz der Weltmeere:

(...) Nun also will die Staatengemeinschaft in letzter Minute die biologische Vielfalt der hohen See retten. Das wird nicht einfach werden. Weder gibt es eine internationale Hochseeschutzbehörde noch existieren Regeln zum Schutz der Artenvielfalt. Es ist auch nicht klar, wie die Schätze der hohen See, die allen Nationen gleichermaßen gehören, so geschützt werden können, dass auch alle Nationen gleichermaßen davon profitieren. Antworten auf diese Fragen werden Fachleute in den kommenden Jahren und Jahrzehnten finden müssen. Für den Moment aber darf sich die Weltgemeinschaft freuen: über ein Abkommen, das für die Menschheit so wichtig ist wie das Klimaabkommen von Paris./yyzz/DP/mis