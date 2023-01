FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz/Weltwirtschaftsforum:

(.) der unausweichliche Wandel der deutschen Industrie wird zahlreiche Verlierer kennen. Aber ein in der Debatte über die grüne Transformation häufig unterschätztes Thema ist der erhebliche Investitionsbedarf, der die Bereitstellung umfangreicher privater Kapitalien erfordert. Schon heute haben Kapitalgeber in der Welt mehrere Billionen Dollar in nachhaltige Anlagen investiert - und wer sich in Davos ein wenig umhört, erkennt ein weiterhin starkes Interesse von Kapitalgebern an nachhaltigen Projekten. Scholz war nicht der erste Staats- oder Regierungschef, der in Davos für Investitionen in seinem Land warb. Worte allein reichen aber nicht .. Für solche Investitionen bedarf es nicht zuletzt attraktiver Rahmenbedingungen. Hier bleibt der Bedarf an Verbesserungen in Deutschland ganz erheblich. Den Worten müssen Taten folgen./yyzz/DP/mis