Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins große Lüge

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putins große Lüge

Der Name Stalingrad lässt Deutschen und Russen auch nach 80 Jahren noch den Atem stocken. (...) In Deutschland ist der Name eine Chiffre für den Wahnsinn eines verbrecherischen und daher zum Scheitern verdammten Angriffskrieges, der nie wieder von deutschem Boden ausgehen dürfe. (...) Der Alleinherrscher im Kreml führt diesen Feldzug unter der Fahne des Kampfes gegen Hitlerdeutschland, vor der sich alle Russen verbeugen. Putin jedoch tritt sie in den Schmutz seiner großen Lüge, in der Ukraine müsse "der Nazismus in einem modernen Antlitz" beseitigt werden, der eine Gefahr für Russland darstelle. (...) Die Gefahren, die Putin in der Ukraine und in seiner ganzen Nachbarschaft ausmerzen will, heißen Demokratie, Gewaltenteilung, Menschenrechte. Das sind nicht Bedrohungen für das russische Volk, sondern für Putins Diktatur./be/DP/zb