Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Nahost-Gipfel in Riad

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nahost-Gipfel in Riad:

Der Besuch des iranischen Präsidenten Raisi in Riad beendet nicht das Ringen des schiitischen Islamistenregimes mit den sunnitischen Golfmonarchien um die Vorherrschaft am Golf. Doch er wirft ein Licht auf die geopolitischen Veränderungen seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. (...) Je offener Riad und Teheran (...)den Schulterschluss proben, desto schwieriger wird es für Amerika, mehr als Israels Schutzpatron zu sein. (...) Washingtons Ermahnungen an Israel, das Leben palästinensischer Zivilisten zu schützen, werden immer deutlicher. Die Biden-Regierung verliert dabei aber nicht Israels militärisches Dilemma aus den Augen: Der Feind, der den jüdischen Staat vernichten will, nimmt zivile Opfer im eigenen Volk nicht nur in Kauf, sondern sehnt sie geradezu herbei. (...)