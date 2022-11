Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kriminalität in Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kriminalität in Deutschland:

"In Teilen ist die PKS [Polizeiliche Kriminalstatistik], so ergiebig sie auch ist, nicht mehr als eine Arbeitsdokumentation der Polizei: Wo verstärkt Beamte ausschwärmen, um Drogendealer hochzunehmen, gibt es am Ende vermeintlich auch mehr Rauschgiftkriminalität. Nun lässt Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit einer neuen Studie systematisch das Dunkelfeld ausleuchten. Das ist richtig, um nicht zu sagen: überfällig. Man muss sich fragen, warum vor der Sozialdemokratin kein anderer auf diese Idee gekommen ist. (...) Nur soll jetzt niemand behaupten, alle Erkenntnisse, die zwischen den vielen Zahlen gefunden werden, seien so neu wie die Statistik selbst. Dass insbesondere im digitalen Raum das Verbrechen schneller voranschreitet als der Schutz der Bevölkerung, ist bekannt."/zz/DP/ngu