Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kabinettsklausur/Meseberg

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kabinettsklausur/Meseberg:

"(.) Auf eine Steuerreform wartet Deutschland vergeblich. Konkrete Beschlüsse zum Bürokratieabbau müssen zwar noch abgewartet werden. Aber was nun als Filetstück angepriesen wurde, ist der Rede nicht wert. (.) Ideen sind nicht in Sicht, die das Übel an der Wurzel packen wollen. Politik neigt zur Subvention, weil der Rest so bleiben kann, wie er ist. Den hohen Strompreis durch staatliche Zuschüsse zu kompensieren erspart der Koalition, sich Gedanken über die Senkung des Strompreises (für alle) zu machen. Da ihre Klimapolitik, statt Kräfte freizusetzen, Kräfte bindet, treibt Deutschland nicht nur der großen Transformation, sondern auch einer großen Sklerose entgegen. (.) Die Koalition stößt an ihre Grenzen. Ihr Fortschrittsglaube hofiert eine missionarische Sozial-, Gesellschafts- und Klimapolitik. (.)"/DP/jha