Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Infektionsschutzgesetz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Infektionsschutzgesetz:

"Die Kritik, dass der Rückzug des Bundes zu einem uneinheitlichen Vorgehen der Länder führt, bleibt ohne Folgen. Weiterhin gilt, dass von Oktober an in den Landeshauptstädten entschieden wird, wie der Corona-Alltag aussieht. (...) Der Gesundheitsminister [steht] zu seiner Erwartung, dass die Länder schon zu ähnlichen Einschätzungen der Pandemie gelangen .... Woher Lauterbach diese Zuversicht nimmt, sagt er nicht. Erfahrung kann es nicht sein, denn die lehrt das Gegenteil. Sollte er sich irren, verlöre die Regierung an Glaubwürdigkeit. Das wäre nicht ein Problem von Parteistrategen allein, sondern eines vieler Bürger, hängt doch die Wirksamkeit der Maßnahmen auch daran, dass die Breite der Gesellschaft sie als richtig anerkennt. Gleiches muss gleich behandelt werden. Jede Abweichung von diesem Grundsatz ist von Übel."/zz/DP/he