Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' mit Fragen an Netanjahu

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" mit Fragen an Netanjahu:

"Israels Militäraktion im Gazastreifen als Reaktion auf den terroristischen Überfall der Hamas am 7. Oktober scheint mittlerweile spürbare Erfolge erzielt zu haben. Diese Sicht legt zumindest die Reaktion der Terroristen auf jüngste Bemühungen um einen Waffenstillstand nahe. Eine Kampfpause will die Hamas nicht mehr akzeptieren. Sie fordert ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Insofern spricht - in rein militärischer Logik - viel für den Ansatz des israelischen Ministerpräsidenten. Benjamin Netanjahu will jetzt nicht nachlassen. Das Problem ist nur, dass er sich nicht nur in einem militärischen Konflikt befindet. Außerdem: Wann genau ist das immer wieder propagierte Kriegsziel erreicht? Wann ist die Hamas vernichtet? Wie will Israel sicherstellen, dass von Gaza aus nie wieder Terrorangriffe ausgehen können?"/yyzz/DP/he