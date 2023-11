Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ) zu Habeck/Antisemitismus

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ) zu Habeck/Antisemitismus

Auch dem demokratischen Nachkriegsdeutschland gelang es nicht, den Hass auf die Juden und ihren Staat ganz auszurotten; er hielt sich am rechten wie am linken Rand des politischen Spektrums. Doch noch nie loderte er so auf wie jetzt. Das liegt daran, dass er massive Verstärkung von außen bekommen hat: den Antisemitismus, den Migranten aus der arabischen Welt mitbrachten und mitbringen. (...) Sie leben in ihren Parallelgesellschaften und in der Mythologie ihrer Herkunftsländer, in der Israel der Teufel ist. (...) Wer Massaker an Israelis bejubelt und jüdische Mitbürger bedroht, hat in Deutschland nichts zu suchen. Es ist gut, dass das nun auch ein führender Grüner klar ausspricht. Doch muss sich erst noch zeigen, ob den großen Worten auch entsprechende Taten folgen, nicht zuletzt bei den Abschiebungen./zz/DP/zb