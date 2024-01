Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Europawahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Europawahl:

"Die Ablehnung der EU durch Populisten aller Farben und Länder passt freilich auch zu deren Verständnis von Demokratie - im Grunde verstehen sie gar nichts davon. Wer nur nehmen will und jede ihn selbst womöglich nachteilig betreffende Entscheidung für eine Verschwörung hält, mit dem ist kein Staat zu machen und wäre schon ein Zusammenarbeiten in einer Bastelgruppe kaum möglich. Kein Wunder, dass die Freunde des russischen Aggressors genau unter solchen Figuren zu finden sind. Auch hier ist es Aufgabe der Demokraten aufzuzeigen, was für eine Wüste aus Deutschland und Europa wird, wenn man Moskau marschieren lässt. In der Ukraine wird die europäische Welt verteidigt, die größer ist als die EU. Auch darum geht es bei der Europawahl."/al/DP/jha