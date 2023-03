Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Digitalisierung rettet Leben

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Digitalisierung rettet Leben:

"Am Geld liegt es nicht. Kaum ein Land steckt mehr Mittel in sein Gesundheitssystem als die Bundesrepublik. Trotzdem schneidet selbst der vielgescholtene Nationale Gesundheitsdienst in Großbritannien besser ab. (...) Auch unmittelbar in der Versorgung haben [die Patienten] das Nachsehen, weil es zwanzig Jahre nach dem ersten Vorstoß noch immer keine elektronische Patientenakte (ePA) gibt. Die aber rettet Leben, wie das Ausland zeigt. (...) Was fehlt, ist die richtige Einstellung zu den neuen Möglichkeiten. Die Deutschen vertrauen dem Onlineshopping und -banking, geben ihre Daten bereitwillig über soziale Medien, Google oder die Apple-Watch frei. Da aber, wo es wirklich wichtig wäre, mauern viele. Es ist daher richtig, die ePA ungefragt jedem Versicherten auszustellen und nicht auf Zustimmung zu warten."/ra/DP/jha