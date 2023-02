Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu China-Ballon

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu China-Ballon:

(...) Vermutlich werden beide Seiten Nutzen aus dem Vorfall ziehen: Die Chinesen wissen nun, wie Amerika auf diese Art von Verletzung seines Luftraums reagiert; die Amerikaner ge-winnen neue Einsichten in den Stand der chinesischen (Mili-tär-)Technik. Klar liegen allerdings die politischen Folgen zutage. Die schwierigen Beziehungen zwischen der amtierenden Weltmacht und ihrem einzigen ernsthaften Rivalen lassen sich im Augenblick nicht verbessern. Der abgesagte Besuch Blinkens in Peking hätte die strategische Konkurrenz in der Substanz kaum entschärft. Aber er hätte das Verhältnis vielleicht für beide Seiten ein wenig berechenbarer machen können. So aber wird die Ballonfahrt das große und in vielerlei Hinsicht be-rechtigte Misstrauen verstärken, das in Washington über Chi-nas Absichten herrscht. (...)