Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Bahn-Tarifkonflikt

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Bahn-Tarifkonflikt:

"Bei der EVG bangt man gerade, ob die Mitglieder diesem großzügigen Angebot in der anstehenden Urabstimmung zustimmen werden. Dieses Missverhältnis lässt sich wohlwollend damit begründen, dass die EVG-Mitglieder Nachholbedarf haben: In der Corona-Krise haben sich die Mitarbeiter mit mickrigen Gehaltssteigerungen zufriedengegeben. ... Jetzt muss die Gewerkschaft das Ergebnis ihren Mitgliedern auch mit Verve verkaufen. Das dürfte leichter fallen, wenn die Gewerkschaftsspitze dabei nicht ihren eigenen überzogenen Forderungen nachtrauert, sondern den Bezug zur Realität wiederfindet: Der Konzern, seine Mitarbeiter und ... Millionen von Bahnkunden haben eine zermürbende Tarifauseinandersetzung hinter sich. Jetzt wäre es an der Zeit, sich darauf zu konzentrieren, die Bahn wieder zu einem verlässlichen Dienstleister zu machen."/al/DP/nas