Pressestimme: 'Frankenpost' zur Stimmungslage in Deutschland

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Stimmungslage in Deutschland:

"Einen tiefen Einblick in die Gemütslage vieler Menschen bieten derzeit die Videos und Bastelanleitungen für Teelichtöfen, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Ausgerechnet in einem Land, das bekannt ist für seine Ingenieurleistungen, sind selbst gebastelte Tontopf-Heizungen ein Thema! Wie sehr würde man sich ein Video wünschen, das im Internet gefeiert wird, weil Bundeskanzler Scholz schlüssig erklärt, wie wir alle gut durch den Winter kommen. Aber wir haben nur das Teelicht."/DP/jha