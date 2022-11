Pressestimme: 'Frankenpost' zur Romreise der deutschen Bischöfe

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Romreise der deutschen Bischöfe:

"Es ist völlig unvorstellbar, dass sich die deutsche Bischofskonferenz gegen den Papst durchsetzen kann - zumal sie in ihren eigenen Reihen konservative Bremser hat. Rom hat überhaupt kein Interesse an einem offenen, modernen, toleranteren Kurs. Viel zu groß ist die Befürchtung, dass dann Hüter und Schäfchen an allen Ecken und Enden der Welt ebenfalls Reformen fordern. "Flächenbrand" ist das Angstwort Nummer eins in Rom. Der Vatikan verliert nämlich lieber die deutschen Katholiken als seine Macht."/yyzz/DP/he