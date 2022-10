Pressestimme: 'Frankenpost' zur Rohstoffpolitik

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Rohstoffpolitik:

"Fehlendes strategisches Denken seit Jahren eine große Schwäche in Deutschland. Auf zentralen Feldern hat sich das Land in beängstigendem Maß abhängig gemacht: in der Sicherheitspolitik von den USA, auf dem Energiesektor von Russland und in wirtschaftlichen Schlüsselbranchen von China. Allerdings sollten Wirtschaftsverbände nicht nur die Politik in die Pflicht nehmen, sondern auch selbstkritisch sein. Es waren auch ihre Vertreter, die lange die Gefahren ignorierten. Auch sie wischten etwa Bedenken von Kritikern hinweg, die Deutschlands innige "Energiepartnerschaft" mit Russland frühzeitig als naiv eingestuft hatten. Besonders mit Blick auf China als bedeutenden Rohstofflieferanten sollten nun die richtigen Lehren gezogen werden."/al/DP/he