Pressestimme: 'Frankenpost' zum Wohnungsbau

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Wohnungsbau:

"Weil Wohnungen immer knapper werden, steigen die Mieten weiter an. Die Deutschen, von denen jeder Zweite zur Miete wohnt, trifft dies besonders. In keinem anderen Land der Europäischen Union haben prozentual so wenig Menschen eigene Immobilien. Einen Masterplan, dies zu ändern, gibt es in Deutschland - natürlich - nicht. Man hat ja viele andere Probleme, die anscheinend dringlicher sind."/yyzz/DP/he