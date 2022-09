Pressestimme: 'Frankenpost' zum Ukraine-Krieg

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zum Ukraine-Krieg

Der viel beschworene Zusammenhalt bröckelt. Die Gefahr, dass sich die Risse in der Gesellschaft in tiefe, spaltende Kluften verwandeln, ist groß. In Moskau blickt man voller Häme auf das Spektakel nicht nur in Deutschland, sondern in so gut wie allen europäischen Ländern. Auch wenn der Vormarsch im Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht nach den Vorstellungen des Aggressors verläuft, kann sich Putin einem seiner Etappenziele nahe wähnen: der Destabilisierung der Demokratien in Europa und deren potenzieller, dauerhafter Schwächung./yyzz/DP/zb