Pressestimme: 'Frankenpost' zum Grundlagenvertrag

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Grundlagenvertrag:

"Wir haben es Willy Brandt zu verdanken, dass wir heute selbstverständlich von Thüringen nach Franken, von Brandenburg nach Niedersachsen fahren. Ohne die Ostpolitik des früheren SPD-Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers wären wir nicht an dem Punkt, an dem wir heute stehen: Ein vereintes Deutschland, das seine widernatürliche Trennung vor mehr als 30 Jahren abgeschüttelt hat. 18 Jahre nach dem Grundlagenvertrag mündete der Wandel in die Wende. Sie auf allen Ebenen zu leben ist die Mahnung vom 21. Dezember 1972."/yyzz/DP/he