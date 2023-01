Pressestimme: 'Frankenpost' zu Markus Söder/Amtszeit des Ministerpräsidenten

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Markus Söder/Amtszeit des Ministerpräsidenten:

Söder scheint sich der Nebenwirkungen einer Amtszeitbegrenzung bewusst geworden zu sein. Schon am Tag nach der Landtagswahl in diesem Herbst wäre er ein Ministerpräsident auf Abruf, eine "lame duck". Söder will diesem schleichenden Macht- und Autoritätsverlust entgegenwirken. Da sind ihm die guten Argumente, die er 2018 für eine Amtszeitbegrenzung angeführt hatte, nicht mehr ganz so wichtig. Die Jacke ist eben auch einem Markus Söder näher als die Hose./yyzz/DP/mis