Pressestimme: 'Frankenpost' zu Deutschland und dem Iran

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Deutschland und dem Iran:

"Deutschland, das seit Jahren die wirtschaftliche Nähe zu Iran suchte, hat vieles verdrängt, was doch lange offenkundig war. Durch seine Bodenschätze - der Iran hat die größten Erdgas- und die viertgrößten Erdölvorräte der Welt - hat das Land am Persischen Golf großen Einfluss auf die globale Versorgung mit fossiler Energie. Das zog an. Die Annäherung durch Handel ist für den Westen gescheitert, schon deshalb, weil die islamische Republik ein autoritäres Regime ist, dessen Vertreter sich auch auf Kosten des Volkes die Taschen füllen."