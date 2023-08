Pressestimme: 'Frankenpost' zu Brics-Erweiterung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Brics-Erweiterung:

"Der sogenannte freie Westen hat auch Dreck am Stecken, und es ist hier bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Doch mit der erweiterten Brics-Gemeinschaft stellt sich ihm eine Phalanx aus Autokratien und Diktaturen entgegen, in denen Mord, Folter und Krieg zum Alltag gehören. In denen Menschen wegen Nichtigkeiten Opfer staatlicher Gewalt werden. Die Welt hat sich ein Stück weiter davon entfernt, ein friedlicher Ort zu werden. Brics+ gegen G 7 - die neue Ordnung ist der blanke Horror."/al/DP/he