Pressestimme: 'Frankenpost' zu Baerbock-Reise

HOD (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Baerbock-Reise:

"Für ein Land, das sich seiner Ingenieure rühmt und einen bedeutenden Teil seiner Wirtschaftskraft darauf gründet, Maschinen, Autos und technisches Gerät in alle Welt zu verkaufen, ist das kein gutes Aushängeschild. Die Bundesregierung hat bereits ihre Schlüsse aus vergangenen Pannen gezogen. Die älteren Langstrecken-Jets der Flugbereitschaft werden ersetzt. Der defekte Flieger, mit dem Baerbock reiste, soll Ende September ausgemustert werden. Es steht also zu hoffen, dass es solche Meldungen in Zukunft seltener gibt."/yyzz/DP/mis