Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu Industriestrompreis

DARMSTADT (dpa-AFX) - Das "Darmstädter Echo" zu Industriestrompreis:

"In den nächsten Jahren werden viele Milliarden Euro an eine sehr überschaubare Zahl von Unternehmen verteilt. Das Geld dafür stammt aus dem Klima- und Transformationsfonds, einem der Nebenhaushalte der Regierung. Ordnungspolitisch ist das ein durchaus heikler Eingriff in das freie Spiel der Marktkräfte. Dennoch gibt es gute Argumente für diesen Schritt. Die profitierenden Unternehmen haben sonst kaum eine Chance, am Weltmarkt zu bestehen. Schuld daran sind dramatisch veränderte Rahmenbedingungen, für die sie nichts können. Längst haben sich diese Unternehmen, etwa der chemischen oder der Stahlindustrie, auf den Weg der Dekarbonisierung gemacht. Jetzt brauchen sie die Habeck-Brücke - sonst drohen sie zu verschwinden. Das wäre fatal, weil sie oft am Beginn von Wertschöpfungsketten stehen."/zz/DP/men