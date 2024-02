Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Martin Kind

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Martin Kind:

Vielleicht hat der Boss von Hannover 96, Martin Kind, ja sogar recht, wenn er sagt, die DFL verhalte sich im Streit mit den Ultras schwach und riskiere so einen schlechten Deal. Doch die DFL sollte, will sie versuchen, wieder in einen konstruktiven Dialog mit den Fans kommen, Kinds Aussagen nicht zu ihren machen. Das vergiftete Klima bei Hannover 96 sollte Mahnung genug sein, einen anderen Weg zu wählen. Das Verhalten von Kind bei der Abstimmung in der Frage, ob die Liga überhaupt mit einem Investor verhandeln sollte, war kein Zufall, sondern eine bewusste Provokation. Es war Ausdruck einer Haltung, die jetzt allen auf die Füße fällt./nme/DP/mis