Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zum sozialen Pflichtdienst

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum sozialen Pflichtdienst:

"In den 70er-Jahren war die Verweigerung des sogenannten Kriegsdienstes für viele junge Männer das Startsignal zum Eintritt in einen zivilen Ersatzdienst, der nicht selten vorentscheidend für deren spätere Studien- oder Berufswahl war. Aus der Zwangsverpflichtung auf Zeit erwuchs häufig die Entdeckung einer Berufung. Zugleich wurde der Begriff "Zivi" zum Synonym für das Bewusstsein einer gesellschaftlichen Selbstverpflichtung, die sich paradoxerweise erst in Opposition zur militärischen Rekrutierung gebildet hatte. Wäre das Gebot der Stunde jetzt nicht eine bewusste Entscheidung aus einem Gefühl der Reife? Der Verdacht jedenfalls, der sich nun gegen einen vermeintlich präsidialen Paternalismus richtet, sollte einem allgemeinen Bestreben weichen, den in die Defensive geratenen Staat und seine Institutionen durch Teilhabe zu schützen."/ra/DP/nas