Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Forderungen nach neuen Entlastungspaketen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Forderungen nach neuen Entlastungspaketen:

"Jeden Tag melden sich jetzt Sozialverbände mit Forderungen für das nächste Entlastungspaket zu Wort. Diesmal sollte die Politik allerdings aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Nicht nachvollziehbar war zum Beispiel, warum Rentner bei der Energiepreispauschale ausgeklammert blieben. Vollkommen vergeigt wirkte der Tankrabatt, dessen Wirkung verpuffte, weil ein Teil bei den Mineralölkonzernen versickerte. Dieser gezielte Anreiz zum Autofahren in einer Zeit, in der schon dem Klima zuliebe das Gegenteil gefördert werden müsste, gilt zu Recht heute als Fehler. Der Ökonom Marcel Fratzscher bezeichnete den Rabatt als Ursünde. Das richtet sich vor allem an Finanzminister Christian Lindner, der den Rabatt durchsetzte. Der wirkt allerdings zunehmend abgehoben. Mit seiner medial inszenierten Hochzeit auf Sylt hat er gerade eine Neiddebatte entfacht. Zur Unzeit. Über einen Willen zum Dazulernen sagt das vielleicht nichts aus, über mangelndes Gespür für soziale Schieflagen schon."/zz/DP/he