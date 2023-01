Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Berufung von Boris Pistorius

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Berufung von Boris Pistorius:

"Dummerweise ist Boris Pistorius keine Frau. Mindestens zur Hälfte sollte das Kabinett mit Frauen besetzt sein, hatte Olaf Scholz einst versprochen. Die Parität ist daher keine Meise, die sich renitente Frauen in den Kopf gesetzt haben. Die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse sollten im Kabinett abgebildet werden, schon allein, um mit gutem Beispiel voranzugehen, damit es irgendwann in allen Bereichen eine Gleichbehandlung gibt. Jetzt sind die Männer wieder in der Überzahl, sehr unzeitgemäß. Man kann und sollte das geißeln. Die SPD-Frauen, die die Parität immer eingefordert haben, sind allerdings sicherheitshalber am Dienstag vorerst auf Tauchstation gegangen, womöglich um Scholz nicht zu düpieren. Wenn sie ihre Stimme wiedergefunden haben, sollten sie das Thema zumindest mal ansprechen."/zz/DP/stw