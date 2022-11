Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur USA

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur USA:

"Das Aufatmen über das Zurückdrängen destruktiver Demokratieverächter "Made by Donald Trump" bei den Halbzeitwahlen in den USA weicht dem bangen Blick auf die triste Wirklichkeit, wenn im Januar der Kongress in Washington mit geteilten Mehrheiten ans Werk gehen muss. Dauerstress, Showdowns, Paralyse, ja Chaos scheinen programmiert, wenn sich Demokraten und Republikaner die Macht teilen müssen. Und das ist wirklich das Letzte, was ein Land gebrauchen kann, dessen Nerven ohnehin blank liegen. Bei den Republikanern stehen die Zeichen auf Rachefeldzug und Rückabwicklung. Die Konservativen werden Joe Biden bis 2025 bis zum Amtsenthebungsverfahren piesacken."/yyzz/DP/he