Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Ukraine-Wiederaufbau

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Ukraine-Wiederaufbau:

"Wenn der Krieg beendet ist, beginnt die Herkulesaufgabe des Wiederaufbaus, die die Ukraine niemals allein bewältigen kann. Schon jetzt werden die Kriegsschäden auf 500 bis 1000 Milliarden Euro geschätzt. Aber Putin oder ein Nachfolger wird kaum eine solche militärische Niederlage erleiden, dass er sich auf Reparationszahlungen einlassen müsste. So oder so: Die internationale Gemeinschaft wird sich an den Kosten des Wiederaufbaus beteiligen müssen. Der EU fällt dabei unweigerlich die Führungsrolle zu, schon weil sie die Ukraine als Mitglied aufnehmen will. Es wäre hilfreich, wenn sich das vereinte Europa jetzt deutlicher zu diesem Jahrhundertprojekt des Wiederaufbaus bekennen würde. Die EU-Bürger müssen wissen, was an Lasten auf sie zukommt. Es geht um ein Werk für Generationen, aber vorbereitet werden muss es jetzt."/yyzz/DP/men