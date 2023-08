Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Mietenstopp

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Mietenstopp:

"Ein neuerliches Beispiel für ein Stückwerk ist das Ansinnen der SPD, den Anstieg der Mieten zu beschränken. Es ist zwar notwendig, den teils explosionsartig gestiegenen Mieten in Ballungsgebieten Einhalt zu gebieten. Nur ist es damit allein nicht getan. Die Wohnkosten steigen auch, weil die Wärme teurer wird, das Angebot an Wohnungen in vielen Gegenden nicht ausreicht oder Bauen einfach teuer geworden ist. So vielschichtig ein Problem ist, so differenziert muss auch an Lösungen gearbeitet werden. Doch davon ist nicht viel zu spüren. Die versprochenen 400.000 neuen Wohnungen im Jahr werden nicht gebaut. Die Bauwirtschaft steckt in der Krise, weil es sich anscheinend derzeit nicht rechnet, mehr Angebot auf den Markt zu bringen. So wie in diesem Feld fehlt es fast überall an überzeugenden Strategien."/yyzz/DP/he