Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Ende der Politikverdrossenheit

"Berliner Morgenpost" zum Ende der Politikverdrossenheit:

"Die Meinung über Politiker wird von Klischees und Vorurteilen bestimmt. Politik gilt seit langem als wenig ehrenwertes Geschäft. Die Quittung in den vergangenen Jahren war zunehmende Politikverdrossenheit. Parteien und Gewerkschaften verloren ihre Mitglieder, die Kluft zwischen "denen da oben und uns da unten" wuchs. Doch in Zeiten von Kriegen und Krisen, Klimawandel und Inflation ist Desinteresse an der Politik wohl der schlechteste Ratgeber; das erkennen immer mehr Menschen. Sie gehen auf die Straße, treten wieder in die Parteien und Gewerkschaften ein. Das hat bereits Einfluss auf Umfragen. So verliert die AfD im aktuellen Deutschlandtrend mit drei Prozentpunkten so viel wie keine andere Partei. Ob der Trend nachhaltig ist, inwieweit das Bündnis Sahra Wagenknecht daran einen Anteil hat und was das für die etablierten Parteien bedeutet, bleibt abzuwarten. Doch zunächst zeigt es: Die Demokratie ist lebendig. Und das macht sie auch wehrhaft."