Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu keine Raubtiere im Garten

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu keine Raubtiere im Garten:

"Tiere der unterschiedlichsten Arten können als Haustiere gehalten werden, doch bei Raubkatzen ist die Grenze erreicht. Am Donnerstagmorgen sorgte die Meldung von einem entlaufenen Löwen in Berlin-Brandenburg für große Aufregung. Abgesehen von der potenziellen Gefahr für die Bevölkerung wird von Tierschutzorganisationen schon lange die Haltung von Wildtieren im Zirkus oder Privathaushalten massiv kritisiert: Kaum Kontakt zu Artgenossen, zu kleine Gehege, keinen angemessenen Lebensraum - um nur einige Argumente zu nennen. Die Gesetzgebung ist bei der Privathaltung von Wildtieren nicht eindeutig. Selbst bei der strengen Regelung in Bayern gilt die illegale Haltung nur als Ordnungswidrigkeit. Ein klares bundesweites Verbot für den Besitz von exotischen Tieren ist daher längst angebracht. Kontrollen müssen verstärkt werden. Wer Löwen und Tiger sehen möchte, soll in den Zoo gehen."/yyzz/DP/he