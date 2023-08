Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Sanktionen gegen Russland

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Sanktionen gegen Russland:

"18 Monate nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist kein Ende des Krieges in Sicht. Trotz zahlreicher Sanktionspakete der EU und USA ist der Angreifer wirtschaftlich nicht zusammengebrochen. Das spricht nicht gegen die Sanktionen. Aber es zeigt, wie kompliziert die Lage ist. Dass Sanktionen umgangen werden, ist Teil einer Welt, in der jeder auf seinen Vorteil bedacht ist. Der Preis für den Kunden ist hoch - gezahlt in Geld oder politischer Abhängigkeit. Seit eineinhalb Jahren erfährt das auch Russland, das dank hoher Devisenreserven und Kriegswirtschaft auf dem Papier wirtschaftlich durchhält. Die Sanktionen helfen der Ukraine im Krieg, weil sie Russland schwächen. Beenden können sie den Konflikt vorläufig nicht."/zz/DP/men