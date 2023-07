Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Gewalt in Berliner Freibädern

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Gewalt in Berliner Freibädern:

"Pöbeleien, Schläge, Anspucken. Es ist wirklich unfassbar, was sich Gäste und Personal in Berlins Freibädern diesen heißen Sommer schon alles gefallen lassen mussten. Dieser Kontrollverlust in Berlins Bädern ist beschämend und es sind immer die Schwächsten, die unter den Rowdygangs leiden: Kinder, junge Mädchen, Senioren oder körperlich Unterlegene. Es ist schlimm, dass es so weit gekommen ist, aber nie zu spät, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Bademeister hat das Hausrecht und muss es durchsetzen können. Und hier liegt das Problem: Die Bademeister fühlen sich nicht ausreichend unterstützt und sind überfordert. Also muss Hilfe ran und beim Personaleinsatz priorisiert werden. Es kann nicht sein, dass in Berlin Parken in der Anwohnerzone zuverlässiger sanktioniert wird als üble Pöbelei im Schwimmbad."/yyzz/DP/he