Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu G7-Gipfel

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu G7-Gipfel:

Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der sieben größten westlichen Industrieländer am Wochenende im bayerischen Elmau zum G7-Gipfel treffen, wird Eintracht demonstriert. Doch die politische Front ist nicht sturm- und wetterfest. Die zweite Runde der französischen Parlamentswahlen am Wochenende hat gezeigt, dass Demokratie und politische Stabilität keineswegs in Stein gemeißelt sind. Präsident Emmanuel Macron verfügt in der Nationalversammlung über keine absolute Mehrheit mehr. Aus Frankreich kommen Alarmzeichen, die auch für Deutschland, Europa und den Westen insgesamt gefährlich sind. Auch die Partnerschaft zwischen Europa und den Vereinigten Staaten ist keineswegs garantiert. Die US-Gesellschaft ist gespalten wie nie zuvor, der Geist des Trumpismus ist keineswegs tot. Die Entwicklungen in Frankreich und in den USA sind Weckrufe. Nicht nur Deutschland, auch Europa braucht eine "Zeitenwende". In Zeiten der Multikrisen Covid-19, Ukraine-Krieg, Energiepreise kommt es auf die soziale Balance an. Vor allem an den beiden letzten Punkten hat es Macron gefehlt./zz/DP/mis