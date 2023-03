Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Digitalisierung

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Digitalisierung:

"Man kennt den Wahlkampfschlager: "Wir brauchen endlich mehr Digitalisierung." Er ist schrecklich aktuell: Deutschlands Verwaltung hinkt bei der Digitalisierung hoffnungslos hinterher. Dass die 16 Bundesländer jetzt einen Brandbrief an die Regierung schreiben, ist überfällig. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten haben recht, wenn sie auf eine entschlossenere Digitalisierung drängen. Das altmodische Papierwesen, in dem immer wieder dieselben Daten persönlich - "bitte Wartenummer ziehen" - hinterlegt werden müssen, ist nicht nur teuer. Es raubt den Bürgerinnen und Bürgern auch das Kostbarste: ihre Zeit. In einer Dekade, in der in der Wirtschaft durch die digitale Transformation kein Stein auf dem anderen bleibt, müssten datenschutzrechtliche Fragen bei dieser dringend notwendigen Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen doch lösbar sein. Was wäre es für ein kostbarer Standortvorteil für ein Land ohne Rohstoffe, wenn man sagen könnte: Die deutsche Verwaltung ist die digitalste, effizienteste und schnellste europaweit? Höchste Zeit also, den großen Worten endlich Taten folgen zu lassen."/al/DP/he