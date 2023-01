Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Biden

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Biden:

"Egal, was die vertraulichen Dokumente enthalten, die in einem Büro gefunden wurden, das Joe Biden vor seinem Wahlsieg benutzte - das Timing für ihn und für die Demokraten könnte nicht schlechter sein. Kaum hatten die Republikaner ihr eigenes Debakel hinter sich gebracht, drohen sie prompt, gegen Biden und seinen Sohn Hunter Ermittlungen einleiten zu wollen. Gegen den US-Präsidenten wegen des chaotischen Truppenabzugs aus Afghanistan und gegen Hunter, weil er während der Vizepräsidentschaft seines Vaters einen gut bezahlten Job im Vorstand eines ukrainischen Erdgasunternehmens hatte. Nun haben die Republikaner ein weiteres Verdachtsmoment, um Zweifel an der Integrität des Präsidenten zu streuen und von den Ermittlungen gegen Donald Trump abzulenken. Auch wenn sich die Dokumente als harmlos erweisen, könnten die politischen Folgen der jüngsten Enthüllungen explosiv sein."/yyzz/DP/he