Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu 9-Euro-Ticket

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu 9-Euro-Ticket:

"Entscheidend ist, was die Ticket-Nutzer auf ihren Strecken erleben: Stehen sie auf übervollen Bahnsteigen und in überfüllten Zügen, in denen sich Fahrgäste und Hitze stauen? Ärgern sie sich über Zugausfälle und lästige Verspätungen? Dann werden sie das Angebot nicht als attraktiv bewerten. Wir erleben ein System am Anschlag. Das lässt sich in drei Monaten nicht korrigieren, aber den Einstieg dazu sollte die Politik schaffen. Deutschland muss den öffentlichen Verkehr attraktiv machen, auch auf dem Land. Das erfordert Investitionen und um im Bild zu bleiben, die richtige Weichenstellung. Und man sollte ideologisch abrüsten. Am 9-Euro-Ticket hängt nicht der Erfolg der ganzen Verkehrswende. Es ist nur ein Baustein dafür. Monatlich 30 Millionen Tickets zeigen aber, was alles möglich ist. Es wäre bedauerlich, wenn das Modell einfach so ausliefe - und wirklich als Rohrkrepierer endete."/DP/jha