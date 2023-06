Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Putschversuch in Russland

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zum Putschversuch in Russland

Jewgeni Prigoschin und seine Wagner-Söldner sind mit dem Versuch gescheitert, sich der für den 1. Juli befohlenen Unterordnung unter das Verteidigungsministerium - und damit ihrem Ende als eigenständiger militärischer und politischer Kraft - zu widersetzen. (...) Prigoschin wollte die Kontrolle über seine Privatarmee und damit seine Machtbasis behalten, die ihm sein Intimfeind, Verteidigungsminister Sergej Schoigu, mit Hilfe des Kremls zu entreißen drohte. Insofern ist Prigoschin der erste Verlierer dieses Aufstands. (...) Doch auch Putin ist ein Verlierer der vergangenen Tage. Nie seit seinem Einzug in den Kreml wurde seine Herrschaft so offen herausgefordert - und nie wirkte Russlands Präsident so schwach. (...) So bröckelt die Aura unangefochtener, absoluter Macht. (...) Es wäre freilich zu früh, den Anfang vom Ende Putins auszurufen. Russlands Sicherheitsapparat war mit dem Aufstand überfordert, aber loyal. Und wer auf ein anderes, besseres Russland hofft, muss zur Kenntnis nehmen: Es war nicht die - zerschlagene - liberale Opposition, die den Kreml herausgefordert hat. Es war ein skrupelloser Warlord und Ultranationalist, dem Putin und sein Krieg im Grunde zu weich sind./ra/DP/zb