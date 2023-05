Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Streik/Eisenbahngewerkschaft

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung' zu Streik/Eisenbahngewerkschaft:

"Bei allem Verständnis für die hohe Lohnforderung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erscheint ein zweitägiger, flächendeckender Streik im Schienenverkehr als Kampf mit dem Säbel statt mit dem Florett. Nach neun Wochen ist es den Tarifparteien immer noch nicht gelungen, in ernsthafte Verhandlungen einzusteigen. (.) Allmählich drängt sich jedoch der Eindruck auf, dass die Gewerkschaft an einer kurzfristigen Lösung kein Interesse hat. (.) So verspielt die EVG die Sympathien für ihre nachvollziehbar hohe Forderung."/yyzz/DP/he