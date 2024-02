Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Merz' Israel-Besuch

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Merz' Israel-Besuch:

"Dass sich Merz bei Regierungschef Benjamin Netanjahu eng an die Seite Israels stellte, ist weder falsch noch eine Wende deutscher Außenpolitik. Israel verteidigt sich nach dem Terror vom 7. Oktober und hat das Recht, seine Staatsbürger zu befreien. Außenpolitik aber hat noch eine andere Seite, die zumindest dem Innenpolitiker Merz weniger liegt: Es geht um die Balance, um verschiedene Perspektiven. Dass er sich auch in diesem Wechselspiel der Weltpolitik versteht, hat Merz in Jerusalem nicht bewiesen. Die Solidaritätsbekundung für Israel wäre nicht schwächer, wenn er auch die Not der etwa 1,3 Millionen Palästinenser im Gebiet um Rafah energischer thematisiert hätte."/yyzz/DP/he