Pressestimme 'Badische Zeitung' zu EU/Verbrenner-Aus

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu EU/Verbrenner-Aus:

"Nötig ist die Entscheidung wegen des Klimaschutzes. Umgesetzt werden muss sie erst in zwölf Jahren. Autoindustrie, Wirtschaft und Privathaushalten bleibt genug Zeit zur Vorbereitung. Man könnte aber auch sagen: schon in zwölf Jahren. In diesem Sinne ist es ein Ansporn, schnell gute, neue Produkte zu entwickeln, die den großen Teil der Arbeitsplätze sichern. Weil die Hersteller schon einen guten Teil dieses Weges zurückgelegt haben, wird das wohl gelingen. Das weltweite Geschäft betrifft die EU-Entscheidung dabei nur mittelbar. Die Produzenten können Fahrzeuge mit fossilen Verbrennungsmotoren in und für Asien, Afrika und Amerika weiter entwickeln oder dorthin exportieren. Auch dem Wunsch der Wirtschaft nach Technologieoffenheit wird Rechnung getragen. Denn die EU legt nur fest, dass Autos keine klimaschädlichen Emissionen verursachen dürfen. Mit welcher Technologie die Hersteller dies erreichen, bleibt ihnen überlassen. Diese Lösung ist klassisch: Die Politik setzt den Rahmen, die Wirtschaft sucht den Weg."/yyzz/DP/he